شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تتعاقد على فيلم جديد مع جون سينا وإدريس إلبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت بريانكا شوبرا على فيلم جديد وفقاً لموقع Deadline يحمل اسم رؤساء الدول، وهو العمل التي تشارك فيه بصحبة كلاً من إدريس البا، وجون سينا، ورغم عدم نشر أية تفاصيل أخرى بخصوص الحبكة الدرامية للعمل، إلا أن التقرير راهن على أن الفيلم يتمتع بإنتاج ضخم.

وكانت شاركت الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا متابعيها على موقع إنستجرام بصورة لها مع ابنتها البالغة من العمر 11 شهر فقط، أثناء تواجدهما على متن طائرة خلال ذهابهما لعطلة وفقًا لما ذكره تقرير الديلى ميل الذى أكد أن شوبرا إلى الآن تحرص على إخفاء ملامح وجه ابنتها من نيك جوناس.

كما ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا الشهر الماضى، وهي تتجول في مطار دلهي بينما كانت محاطة بمعجبيها، وذلك في أول زيارة لها لموطنها منذ ثلاثة سنوات مضت، وفقاً لما ذكره تقرير موقع الديلي ميل الذى أكد أن الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا عادت إلى الهند بعد قرابة ثلاث سنوات، غابت فيها عن زيارة بلدها لأسباب مختلفة أهمها جائحة COVID-19 وولادة ابنتها مالتي.