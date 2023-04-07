شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا حورية بحر فى فيلم Barbie .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مغنية البوب دوا ليبا عن دورها في فيلم Barbie الجديد من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، حيث شاركت بوستر رسمي لها من العمل الجديد، حيث تلعب حورية البحر في أحداق فيلم Barbie، وعلقت ليبا على الصورة قائلة :" هذه الـ باربي حورية البحر!!".



دوا ليبا

بالإضافة إلى قيامها بدور البطولة في فيلم Barbie، يشاع أن ليبا قد سجلت العديد من الأغاني الخاصة بالفيلم، على الرغم من عدم وجود تأكيد على ذلك حتى الآن، من المقرر طرح فيلم Barbie يوم 21 يوليو المقبل، الفيلم من إخراج جريتا جيرويج،

ويبدو أن أحداث فيلم Barbie، تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجوت" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجوت روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالى

وعلى جانب آخر أكد تقرير موقع "nme" أنه لن تتم إضافة أغنية "Barbie Girl" لفريق Aqua، والتى انتشرت خلال عام 1997 إلى فيلم Barbie، وهو العمل الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية مارجوت روبى، أمام الممثل العالمى ريان جوسلينج.

المجموعة الدنماركية النرويجية، التى تعمل معًا منذ 25 عامًا، علقت مؤخرًا على حذف الأغنية من الفيلم، موضحة أنها لم تكن متفاجئة، حيث أشارت لين نيستروم أحد أبطال الفرقة الموسيقية، قائلة "لم أشعر بغرابة لاستبعاد الأغنية من الفيلم، وهذا من الممكن أن يكون طبيعيا".