الحلقة الأخيرة من "وعود سخية".. منصور يقتل حنان مطاوع بعد انتقامها

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "وعود سخية"، أحداث ساخنة حيث كانت نهاية سخية علي يد منصور بعد معرفته بحقيقة انتقام سخية منه.

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مواعيد عرض "وعود سخية" والقنوات الناقلة

حيث قامت رقية بمواجهة سخية بحقيقة تبدل شخصيتها للأسوء وأفعالها الغير مبررة وفضيحتها لـ رجبية وزوجها حمادة، وانكرت سخية حديثها وظلت تبرر لأفعالها بأنها مظلومة وهذا جزاء منّ يظلم.

كما تشاجر منصور مع صديقه حمادة، وأعترف علي سخية بأنها هي سبب كل شئ حدث، وأنها حرضته علي ارتكاب الجرائم، وطلب منه أن يسامحه، وانصدم منصور من حديثه وذهب يبحث عن سخية فى كل مكان.

بينما تشعر سخية بالذنب علي أفعالها بعد رؤية والدها في الحلم غاضبًا من تصرفاتها، وكان هذا الحلم بمثابة نقطة تراجع لسخية عن فكرة الإنتقام، ولكن قرارها يأتي بعد فوات الأوان، لأنها تسببت في موت نفيسة وفهيم وفضيحة رجبية وحمادة وخسارة منصور، فلم يبقي أمامها سوى الشيخ الضمير الحى لصوتها الداخلى.

وذهبت سخية إلى الشيخ تستشيره عن عقوبة الإنتقام من الأشخاص الذين سببوا لها أذى، وصدم الشيخ سخية بأنها أذنبت، وأرشدها للحديث مع الله عز وجل، وتستجيب سخية لنصيحته فى تلك المرة، وتبدأ سخية فى حوار روحاني داخل المسجد، وتطلب من الله العفو والتسامح، فأمام مشهد موعظى نرى حب الله عز وجل دائمًا لعباده المؤمنين.

وقررت سخية التخلى عن كامل الميراث، وذهبت إلى المحامي وكتبت جواب لـ شريفة زوجة الحاج يوسف، وتنازلت عن المنزل لـ رقية صديقتها، وعن المحل للحاج يوسف شقيق المعلم فهيم، وعن باقى الأموال لفاطمة، كما أُوصت شريفة بتربية فاطمة.

وانصدمت شريفة والحاج يوسف من أفعال سخية، وقررت شريفة قراءة الجواب، وشكرت سخية شريفة على وقوفها معها فى أزمتها، وأنها كانت

أحن عليها من أي شخص آخر، وألزمتها بتربية فاطمة نجلة صديقتها هانم، وعبرت سخية عن شعورها بالذنب في الجواب وقالت: " إذا كان القانون بيحاسب القاتل، فربنا العدل ومش بيسيب حق حد، الكل هيتحاسب".

كما قتل منصور سخية برغم من حبه الشديد لها، بعدما أدرك حقيقتها وأنها كانت سبب فى مشاكل كثيرة حدثت له، وظلت سخية تطلب من المنصور أن يسامحها ولكن شيطان النفس يبدله لشخص انتقامي لم يسامح ويقتلها على فور ويضع نهاية لقصة حبهم.

ويعرض المسلسل على قناة النهار الساعة 12 منتصف الليل وعلى قناة النهار دراما الساعة 1 صباحا.

وتدور أحداثه حول، شخصية تعرضت للظلم والقهر، كما تعرضت لاتهامات كثيرة وهي بريئة منها، موضحة أن الشخصية تمر بتحولات كثيرة، تدفعها إلى الانتقام من كل الناس التي تآمرت عليها.

أبطال مسلسل وعود سخية

ويشارك في بطولة مسلسل وعود سخية باقة كبيرة من النجوم البارزين، منهم، الفنانة حنان مطاوع، نور محمود، وسلوى خطاب، وصفاء الطوخي، وتيسير عبد العزيز، وسمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن، بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

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