شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين الطحان.. آخر تصريحات لليوم السابع قبل الرحيل: خلصانة بموت ومنتهية تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيرين الطحان الفنانة والإعلامية رحلت قبل قليل بعد صراع مع مرض السرطان استمر لسنوات، وذلك قبل أن تدخل المستشفى لمدة وصلت إلى 30 يوما.

الخليج 365 تواصل مع شيرين الطحان أثناء تواجدها بالمستشفى، حيث أكدت الفنانة شيرين الطحان، وقتها لـ"الخليج 365"، أنها تعرضت لوعكة صحية شديدة استدعت نقلها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، وأضافت: "كان عندى مشاكل فى قلبى والرئة ومكونات الدم والبوتاسيوم نازلين، إمبارح كنت خلصانة بموت ومنتهية تماماً، والحمد لله النهاردة فوقت شوية، بس كل شوية أتعب تانى".

شيرين الطحان رحلت وسط أيام المغفرة بشهر رمضان الكريم ونعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة والإعلامية شيرين الطحان.

وتقدمت النقابة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون.

شيرين الطحان كانت تتلقى العلاج من السرطان، إلا أن المرض عاد وداهمها بقوة وتمكن منها هذه المرة، وبدأت شيرين رحلة جديدة لمحاربة المرض ولكن هذه المرة الأمور أصبحت أصعب بالنسبة لها، لاسيما وأنها كانت فى مستشفى لم تستطع توفير كافة الإمكانيات لوضعها الصحى الحالى وذلك جعل حالتها فى تدهور مستمر وحاجة شيرين إلى نقلها إلى مستشفى تكون متخصصة فى علاج الأورام.

شيرين الطحان ذهبت إلى المستشفى، بسبب تداعيات المرض والتى تسببت فى مشاكل فى القلب والرئة ومكونات الدم والبوتاسيوم، ومع مرور الوقت تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير مما جعل أصدقاؤها وأحباؤها يطلبون الدعاء لها من خلال بوستات على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلا أن القدر لم يمنحها مزيدا من الوقت.

وفى بادرة طيبة أعلنت نقابة المهن التمثيلية استجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطلب النقابة فى علاج الفنانة والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة، وقدمت نقابة الممثلين الشكر للشركة المتحدة فى بيان أصدره الدكتور أشرف زكى، لكن القدر كان له كلمته لترحل شيرين الطحان فى شهر رمضان الكريم وتحديدا فى أيام المغفرة.