شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين الطحان .. نقابة الممثلين تنعى الفنانة والإعلامية الراحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، وتقدمت النقابة بخالص التعازى لأسرة الراحلة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

شيرين الطحان ، رحلت الفنانة والإعلامية فى أيام المغفرة بشهر رمضان الكريم قبل قليل، وهى الفنانة والإعلامية التى رحلت بعد صراع مع مرض السرطان لسنوات حيث تعايشت معه إلى أن دخلت المستشفى بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بعدما تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير.

شيرين الطحان كانت تتلقى العلاج من السرطان، إلا أن المرض عاد وداهمها بقوة وتمكن منها هذه المرة، وبدأت شيرين رحلة جديدة لمحاربة المرض ولكن هذه المرة الأمور أصبحت أصعب بالنسبة لها، لاسيما وأنها كانت فى مستشفى لم تستطع توفير كافة الإمكانيات لوضعها الصحى الحالى وذلك جعل حالتها فى تدهور مستمر وحاجة شيرين إلى نقلها إلى مستشفى تكون متخصصة فى علاج علاج الأورام.

شيرين الطحان بدأت حياتها العملية كمذيعة فى التليفزيون المصرى ودخلت بعد ذلك عالم التمثيل وشاركت فى أكثر من عمل أبرزها فيلم "45 يوم"، وفيلم "أعز صحاب"، ومسلسلات "رقم مجهول" و"اسم مؤقت" مع يوسف الشريف، و"الركين" مع محمود عبد المغنى، و"مريم" مع هيفاء وهبى، و"السبع وصايا" مع رانيا يوسف وناهد السباعى وهنا شيحة وأيتن عامر.