شكرا لقرائتكم خبر عن "آخر إصدار" أحدث أغانى نانسى عجرم بتوقيع الشاعر عمرو المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة اللبنانية نانسى عجرم من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية أغنية "آخر اصدار" التى تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي عمرو المصري ووضع ألحان الأغنية أيضاً عمرو المصري، والتوزيع الموسيقي عمرو الخضري، ومن المقرر طرحها في موسم عيد الفطر المقبل.

وتستعد نانسى عجرم، لإحياء حفلاً غنائيا بمناسبة عيد الفطر في بغداد بالعراق يوم 22 أبريل الجارى، وتقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياتها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور، كما انتهت نانسى من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" بطولة الفنانة ليلى علوي والمقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، طه دسوقى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين، ويجسد الثنائى ليلى علوى وبيومى فؤاد في العمل شخصيتى زوجين يسافران إلى سهل حشيش لقضاء إجازة الصيف ويحدث لهما العديد من المواقف الكوميدية.

وطرحت النجمة نانسي عجرم فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بدي حدا حبو"، عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، ميكس وماستر إيلي بربر.