شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين الطحان .. رحيل فى أيام المغفرة بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيرين الطحان .. رحلت الفنانة والإعلامية فى أيام المغفرة بشهر رمضان الكريم قبل قليل، وهى الفنانة والإعلامية التى رحلت بعد صراع مع مرض السرطان لسنوات، حيث تعايشت معه إلى أن دخلت المستشفى بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بعدما تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير.

شيرين الطحان كانت تتلقى العلاج من السرطان، إلا أن المرض عاد وداهمها بقوة وتمكن منها هذه المرة، وبدأت شيرين رحلة جديدة لمحاربة المرض ولكن هذه المرة الأمور أصبحت أصعب بالنسبة لها، لاسيما وأنها كانت فى مستشفى لم تستطع توفير كافة الإمكانيات لوضعها الصحى الحالي، وذلك جعل حالتها فى تدهور مستمر وحاجة شيرين إلى نقلها إلى مستشفى تكون متخصصة فى علاج الأورام.

شيرين الطحان بدأت حياتها العملية كمذيعة فى التليفزيون المصرى ودخلت بعد ذلك عالم التمثيل وشاركت فى أكثر من عمل أبرزها فيلم "45 يوم"، وفيلم "أعز صحاب"، ومسلسلات "رقم مجهول" و"اسم مؤقت" مع يوسف الشريف، و"الركين" مع محمود عبد المغنى، و"مريم" مع هيفاء وهبى، و"السبع وصايا" مع رانيا يوسف وناهد السباعى وهنا شيحة وأيتن عامر.

وفى بادرة طيبة أعلنت نقابة المهن التمثيلية استجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطلب النقابة فى علاج الفنانة والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة، وقدمت نقابة الممثلين الشكر للشركة المتحدة فى بيان أصدره الدكتور أشرف زكى، لكن القدر كان له كلمته لترحل شيرين الطحان فى شهر رمضان الكريم وتحديدا فى أيام المغفرة.