شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة شيرين الطحان والجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلى والان مع تفاصيل الخبر
وفى بادرة طيبة أعلنت نقابة المهن التمثيلية استجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطلب النقابة في علاج الفنانة والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة، وقدمت نقابة الممثلين الشكر للشركة المتحدة في بيان أصدره الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية قال فيه: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استجابتها لطلب نقابة المهن التمثيلية في علاج الفنانة والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة، وفقنا الله لما فيه الخير لكم دائما".
وكان آخر أعمال الفنانة شيرين الطحان مسلسل "رمضان كريم" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز والذى تم عرضه فى شهر رمضان من عام 2017 والذى جسدت فيه دور "هند" زوجة المعلم حناوى الذى أدى دوره الفنان محمد محمود وحقق دورها نجاحاً كبيراً مع الجمهور، ولكنها لم تتواجد فى الجزء الثانى من العمل وإلغاء دورها وكذلك دور محمد محمود
شيرين الطحان بدأت حياتها العملية كمذيعة فى التليفزيون المصرى ودخلت بعد ذلك عالم التمثيل وشاركت فى أكثر من عمل أبرزها فيلم "45 يوم"، وفيلم "أعز صحاب"، ومسلسلات "رقم مجهول" و"اسم مؤقت" مع يوسف الشريف، و"الركين" مع محمود عبد المغنى، و"مريم" مع هيفاء وهبى، و"السبع وصايا" مع رانيا يوسف وناهد السباعى وهنا شيحة وأيتن عامر.