وفاة الفنانة شيرين الطحان بعد صراع مع المرض

ياسر رشاد - القاهرة - رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة شيرين الطحان بعد صراع طويل مع المرض.

شيرين الطحان تصارع المرض.. مشاكل فى القلب والرئة ومكونات الدم

ونشر المذيع أحمد يونس، خبر وفاة الفنانة شيرين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال يونس: انا لله وانا اليه راجعون وفاة الاعلامية والفنانة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

اللهم ارحمها وارحم سائر أمواتنا ياااارب".

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد قدمت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استجابتها لطلب النقابة في علاج الفنانة

والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة.

وأصدر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية بيانا قال فيه: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استجابتها لطلب نقابة المهن التمثيلية في علاج الفنانة والإعلامية الكبيرة شيرين الطحان على نفقة الشركة، وفقنا الله لما فيه الخير لكم دائما".