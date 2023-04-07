شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد طرح فيلم جايسون موموا Minecraft فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المواقع العالمية موعد طرح فيلم جيسون موموا Minecraft في عام 2025، وتحديداً في الـ 4 أبريل، وذلك بعدما احتفل موموا بطرح البرومو الرسمي لفيلم Fast X الذى يعد أحدث فيلم في سلسلة أفلام Fast & Furious ، والذى تضمن عددا كبيرا من النجوم أحدث المنضمين لهم هو جايسون موموا، وحفل المقطع الذى يتخطي 3 دقائق مشاهد أكشن ضخمة للغاية مثلما يظهر في البرومو الرسمي للعمل.

أيضًا تميز العمل بظهور عدد كبير من النجوم بجانب فان ديزل منهم جون سينا وتيريز جيبسون ولوداكريس وميشيل رودريجيز وجايسون ستاثام.

وبالتالي الغائب الوحيد عن الفيلم هو دوين جونسون 'The Rock' الذي شارك في أكثر من جزء ضمن أحداث السلسلة إلا أنه وقع في أزمات مع ديزل كشف الثنائى عنها في أكثر من مناسبة.

من ناحية كشفت المواقع العالمية أن الفيلم المقبل سيكون بمثابة العمل قبل الأخير فى واحدة من أشهر سلاسل الأفلام التى تميزت بطابع الأكشن على الإطلاق وحققت نجاحاً كبيراً.