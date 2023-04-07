شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار والحضرة للإنشاد الصوفي في ليالى الأوبرا الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام الأحد 9 إبريل 4 حفلات بالقاهرة والإسكندرية .

ويقدم الفنان علي الحجار سهرة طربية على مسرح سيد درويش " اوبرا الإسكندرية " تتضمن باقة من اعماله الخاصة منها المال والبنون ، رمى رمشه ، الزين والزينة ، يارب ، مافيناش من الخوف ، إنت المدد ، أنا كنت عيدك، هنخبي ليه ، ليلي ، نويت أغني ، يا موجة يا زرقا ، بوابة الحلواني ، مسألة مبدأ وغيرها

وعلي المسرح المكشوف الساعة 9:30 مساء تجسد فرقة الحضرة للانشاد الصوفي حالة روحانية خاصة مستلهمة من الحضرات المصرية بمختلف طرقها كالنقشبندية، الخليلية، البرهانية وذلك من خلال الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح معتمدة على قصائد تنتمى للتراث الصوفى منها حلفت بسرك الأسمي يمينًا لـ الشيخ أحمد أبوخليل، إني جعلتك في الفؤاد محدثي لـ رابعة العدوية والمسك فاح لـ الشيخ صالح الجعفري وايه العمل يا احمد وغيرها .

وفى التاسعة مساء على المسرح الصغير تقام ليلة عربية بالتعاون مع سفارة السودان بالقاهرة حيث تقدم فرقة الفرسان عرضا متنوعا يعكس نماذج من التراث المحلى يضم اعمال غنائية وتابلوهات فلكلورية وعدد من المدائح النبوية والمؤلفات الوطنية .

وفى نفس الموعد يقام علي مسرح معهد الموسيقي العربية حفل ضمن سلسلة وهابيات يضم مجموعة من أعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب .