بسمة وهبة تبكي اثناء استضافتها محمد فؤاد.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الجمعة 7 أبريل 2023 02:44 صباحاً - لم تستطع الإعلامية المصرية بسمة وهبة إخفاء تأثرها وانهارت باكية، خلال تقديمها حلقة من برنامجها “العرافة” عبر قناة المحور، استضافت فيها محمد فؤاد.

فقد فوجئت بسمة وهبة بغناء محمد فؤاد أغنية “طمني عليك” التي أثرت فيها، وظهر عليها الانفعال لدرجة أنها طلبت منه التوقف عن الغناء قائلة “كفاية”، قبل أن تستسلم لدموعها.

ونشرت بسمة وهبة عبر حسابها على إنستجرام مقطع فيديو علقت فيه على بكائها قائلة: “بص يا محمد يا فؤاد أنا بجد مش مسامحاك ومتشكرة ليك لان الأغنية بقيت اسمعها وعايزة أقول للسادة المشاهدين أن أغنية ممكن تكسر البني آدم من جوة، وتحسسه بحزن شديد، زمان الأغنية دي لما كانت بتشتغل مكنتش بحس بالضعف ده ولا بكسرة القلب ده والحزن ده لكن أنا كبرت في السن، كل ما أكبر كل ما مشاعري بتكبر”.

وتابعت: “بحب ولادي وواحشني، بحلم اني اشوفهم وسعيدة لما بشوفهم، مش مسامحة انك اتكيت على الحتة دي ودموعي تنزل مش هو ده الصح زعلانة منك، مدربة نفسي، الاغنية شغالة، كلمات الأغنية صعبة للي مفتقد شخص، ولادي لما بيوحشوني بروح على صورهم واشوفها عشان تصبرني وانا ولادي مش عايشين معايا من صغرهم كل واحد في بلد، انا كبرت وعرفت دلوقت اني كبرت لان مشاعري مش بتتحمل، بيوحشوني أكتر من الأول وبشتاق لهم اكتر من الاول ونفسي أعيش معاهم اكتر من الاول”.