ردة فعل غريبة من دوللي شاهين بعد سؤالها عن موافقتها على ان تصبح ابنتها ممثلة اغراء.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 7 أبريل 2023 02:44 صباحاً - كشفت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين خلال حلولها كضيفة على الإعلامية نانسي مجدي في برنامج القاهرة اليوم، والذي يُعرض يوميًا في رمضان من العاشرة والنصف مساء وحتى الواحدة والنصف، عن رأيها في أدوار الإغراء والمشاهد الساخنة.

وأكدت أنها لا تمانع تقديم هذه النوعية من الأدوار طالما كانت في السياق الدرامي، كذلك تطرقت دوللي إلى علاقتها بابنتها نور، والتي وصفتها بأنها صديقتها المقربة.

وأكدت دوللي شاهين أنها لا تمانع من أن تدخل ابنتها مجال الفن، مؤكدة على أنها ستدعمها في أي اختيار تريد.

وردا على سؤال عن موقفها اذا ما طلبت ابنتها ان تصبح ممثلة اغراء، ضحكت دوللي شاهين بشكل ساخر وقالت “يا ربي على الكلمة” وتابعت “حادعمها في اي حاجة عايزة تعملها”.

وبررت دوللي هذا الرأي بأنها هي نفسها لا تعارض هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن أن تمنع ابنتها لو قررت ذلك.