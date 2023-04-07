ضرب نار الحلقة 15.. خروج جابر من السجن وبداية رحلة البحث عن مهرة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل ضرب نار خروج جابر الذي يجسده الفنان أحمد العوضي من السجن الذي قضى به 5 سنوات؛ بسبب اتهامه في قضية اتجار بالأدوية المغشوشة.

كما بدأ جابر رحلة البحث عن مهرة ولجأ إلى سحر صديقتها التي هربت منه وذهبت الى مهرة وأخبرتها بخروج جابر من السجن وأنه يبحث عنها فى كل مكان من أجل الانتقام.

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كما تبدأ مهرة عملها فى شركة زيدان زوجها وتبدأ الخوف على حسن ابنها الذي كتبته باسم زيدان حتي لا يعلم جابر انه ابنه.

يُعرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، عبر شبكة قنوات ON بشكل حصري والإعادة على قناة ON DRAMA الساعة 8:15، التي تأتي بتردد 11861 رأسي خلال شهر رمضان، كما يتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية، كما يتم عرض المسلسل على قناة on. تفاصيل مسلسل "ضرب نار" يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي. حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي. تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي. أبطال مسلسل ضرب نار مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

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