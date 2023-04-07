ليلة السقوط الحلقة 15| باسم ياخور ينضم لداعش

ياسر رشاد - القاهرة - تتطور الأحداث فى الحلقة الخامسة عشر من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على قنوات روتانا وزاكروس وlbc.

ويصل الصحفى قيس (باسم ياخور) إلى الموصل، وينضم للدواعش، وذلك لكى يفضح وحشيتهم عبر الصحف الفرنسية التى يراسلها.

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كذلك تتصاعد قصة حب الذباح (طارق لطفى) مع الطبيبة جوانا (صبا مبارك) حيث يطالبها باعتناق الاسلام والتخلى عن ديانتها الأزيدية، وذلك حتى يتزوجها، بعد أن أفصح لها عن حبه.



وعلى جانب آخر تكشف الحلقات وحشية داعش من بيعها للنفط العراقى مقابل دولارات يسرقونها، وكذلك السماح للأجانب بالتنقيب عن الآثار العراقية وسرقتها.

يذكرأن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى

الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.