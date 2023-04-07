القشطة نسرين طافش تتصدر التريند وتثير جنون الشباب بصورها الفاضحة على البحر.. شاهد

فنون - ياسمين عبدالعظيم - تستمتع الفنانة نسرين طافش بإجازتها الصيفية على شاطئ البحر بعد أشهر من التصوير لأحد أعمالها، متصدرة التريند بإطلالتها الصيفية بعد طول غياب.

وعبر حسابها الشخصي شاركت طافش محبيها والمتابعين بعدد من الصور التي ظهرت بها من على شاطئ البحر في أحد شواطئ مصر.

واختارت الفنانة حسبما رصدت منصة تريند لإطلالتها كنزة مكشوفة البطن، مع تنورة قصير جداً أبرزت مفاتنها بشكل واضح.

وقامت نسرين طافش بالركض على شاطئ البحر وهي مستمتعة بأجواء الاستجمام خلال عطلتها بعد أشهر طويلة من العمل.

وقد تصدرت طافش التريند على محركات البحث لمدار يومين على التوالي خاصة في مصر بعد نشر صورها من الإجازة الصيفية.

تفاعل الجمهور وتغزل عدد كبير بجمال الممثلة ومفاتنها التي بدت واضحة بشكل كبير، مثنيين على اهتمامها بنفسها وأناقتها الداخلية والخارجية حسب تعبيرهم.

وكانت نسرين طافش قد تصدت لبطولة مسلسل “جوقة عزيزة” خلال الموسم الرمضاني الفائت بشخصية عزيزة.

وواجهت الفنانة سلسلة واسعة من الانتقادات اللاذعة بسبب ملابسها المكشوفة خلال الشهر الكريم بشخصية عزيزة ملكة المسرح للرقص.