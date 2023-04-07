شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأخيرة.. سلمى توافق على مصالحة والدها فى حفل خطوبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح رؤوف (طارق لطفي) سلمى (جلا هشام) خطيبة شقيقه خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة، أن تصالح والدها بعد الخلاف الكبير الذي بينهما منذ سنوات، بعدما تركها هي ووالدتها منذ سنوات طويلة.

ترفض سلمى في البداية، ولكن كلام رؤوف يقنعها بالموافقة على تصالحها مع والدها، وبالفعل تقوم بالمصالحة مع والدها، ويعم الفرح على الجميع، ويحتفلون بالخطوبة.





مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.