شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 15.. ظهور مؤثر لـ لطفي لبيب فى مشهد مواجهة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الكثير من الأحداث، حيث ذهب أهالي تل شبورة لعزاء واحد منهم، وكان من بين الحضور الدكتور نجيده "إيهاب فهمي"، وجاء الحاج عبد الكريم "لطفي لبيب" لتقديم واجب العزاء، وعندما وجد نجيدة، انفعل ورفض وجوده في العزاء واتضح من خلال الحوار أن عبد الكريم هو والد شهيد من العساكر الذين ماتوا في سيناء على يد الإرهابيين، ولأن نجيدة من جماعة الإخوان فيرى أنه من قتل ابنه، لذا قام بطرده من العزاء ورفض وجوده في نفس المكان الذي يوجد هو فيه.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.