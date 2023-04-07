شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 15.. اجتماع طارئ لكبار تل شبورة بعد تركيب روبى للكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 15 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، الكثير من الأحداث، حيث قررت صفية "تركيب كاميرات" في جميع أنحاء تل شبورة، فاجتمع كبار البلد وهم شلباية "وفاء عامر" وضرغام "أحمد بدير" وجلال "أحمد رزق" وعرضت شلباية وضرغام مخاوفها من تركيب الكاميرات، وطمأنهم جلال أن مصالحهم لن تتعارض مع تركيب الكاميرات، وأن أي عملية يريدون القيام بها يقومون بذلك في الأماكن التي ليس بها كاميرات.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.