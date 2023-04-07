شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 15.. طه القماش يعود للسوق ليبدأ من الصفر ويلقن بلطجية درسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، محاولة شحاتة إلغاء الشراكة بينه وبين المعلم عوض، أو الزواج من ابنته، ليضعه بين خيارين، فيما يسخر المعلم عوض من محاولة شحاتة الادعاء أنه أصبح كبير السوق بعد وفاة والده.

ويحاول والد راوية إقناعها بأن تترك طه القماش، لكنها ترفض، ويبيع طه القماش المحل الذي يمتلكه، فيما يعرض عليه جابر أن يعمل معه وأن يقتل المفتش ويهدده إذا لم يفعل.

وتتطور أحداث المسلسل، إذ يوافق المعلم عوض على زواج رشاد من ابنته، ويذهب طه القماش ليبدأ من الصفر بالعمل في بيع الأقمشة بالسوق، ويعترض طريقه شحاتة ويطلب منه مغادرة السوق لكن أمير كرارة يتصدى لها ويخبره بأنه لن يترك عمله.

وفي مشهد تالي تقابل فاطمة طه القماش وتخبره بوصية جدة له وأن يبحث عن شخص ما ليعطيه حقه، وتخبره بأن جده كان يحبه، وليس صحيحا ما يدعيه عمه شحاتة.

وفي نهاية الحلقة يتعرض بعض البلطجية لطه القماش في السوق لكنه يضربهم ويهدد كل من يتعرض له بأنه سيلقى عقابه.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.