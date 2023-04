شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 15.. مهرة تتفق مع زيدان على عملها معه فى البزنس وظهور سامى مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلب مهرة (ياسمين عبد العزيز) من زوجها زيدان (ماجد المصرى) أن تعمل بدلا من البقاء فى المنزل طوال الوقت، وذلك فى الحلقة 15 من مسلسل ضرب نار الذى يتم عرضه حصرياً على قناة ON، ويوافق زيدان على طلبها ولكن يشترط أن يكون العمل مناسبا لوضعها الاجتماعى الحالى كزوجة واحد من أكبر رجال الأعمال فى البلد، ويتفقان على العمل معه فى الشركة.

تشتكى يمنى (هدى الإتربى) لصفاء (انتصار) من وضعها الحالى بعد مروة خمس سنوات من زواج زوجها زيدان من مهرة عليها، وتنفعل ولكن صفاء تطلب من الهدوء حتى يجدوا حل للأمر، ومن ناحية أخرى يصطحب زيدان زوجته مهرة إلى الشركة ويخبر أخته صفاء بأنها ستعمل معها وعليها الاتفاق معها على كافة التفاصيل، وبالفعل تبدأ مهرة فى معرفة بعض التفاصيل الخاصة بالشركة.

يذهب جابر إلى المصنع القديم الذى كان تعمل فيه مهرة ليكتشف أنه قفل وانتقل إلى إمبابة ليذهب هناك ولكنه لم يصل إلى شىء، فى حيث يظهر يظهر سامى (أحمد الرافعي) بعدما أصبح يمتلك يمتلك صيدلية، وشهدت الحلقة الظهور الأول للفنانة دنيا المصرى فى شخصية نوسة التى تعمل على عربة كبدة، وتتعرف على جابر بعدما يأتى للأكل عندها وتعجب به.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار يعرض يومياً فى شهر رمضان بشكل حصرى على قناة ON الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 8.45 صباحاً، وتعرض على قناة ON دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10.30 مساء.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، آيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ولكن يتورط جابر فى تجارة أدوية مخشوشة ويدخل السجن وتخلعه مهرة، وتوافق على الزواج من رجل الاعمال زيدان (ماجد المصرى) ليبخرج جابر من السجن ويبحث عن الانتقام.