شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الرومي.. موهبة صاعدة لفتت الأنظار بشخصية "الغفير الضو" فى حضرة العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الفنان الشاب مصطفى عمر الرومي "مصطفى الرومي" أن يلفت الأنظار إليه أثناء موسم دراما رمضان الحالي كواحد من المواهب الشابة الصاعدة، وذلك بعد أدائه الملفت من خلال شخصية "الغفير الضو" ضمن أحداث مسلسل "حضرة العمدة" للنجمة روبي، كذلك شخصية بائع السمك ضمن أحداث مسلسل "الصفارة" للنجم أحمد أمين.



مصطفى الرومي

وشهد موسم دراما رمضان الحالي ظهور العديد من المواهب الشابة الصاعدة والتي أتاحتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في المسلسلات المتنوعة التي أنتجتها خلال الموسم الحالي، لتصنع جيل جديد من الموهوبين للحفاظ على مستقبل الفن المصري.

بدأ مصطفى، الذي انطلق مشواره مع الفن من الإسكندرية عروس البحر المتوسط عام 2010 من خلال مسرح الجامعة وقدم مع فريق المسرح بالجامعة العرض المسرحي "مواقف ساخنة" وبعدها توقف نشاط الفريق حتى أعاد تأسيسه مرة أخرى عام 2012 واستمر في المسرح حتى عام 2019 قدم خلالها نحو 20 مسرحية تنوع فيها بالتأليف والإخراج والتمثيل، بعدها شارك كممثل في نحو 15 فيلم قصير شارك بهم عدد من المهرجانات السينمائية.



مصطفى الرومي مع النجمة روبي

مصطفى الرومي فنان شامل ولم يقتصر على التمثيل فقط الذي كان في المرتبة الثانية بالنسبة له بعد الإخراج لكنه قام أيضا بتقديم العديد من الأغاني منها "برا العالم، يا ريت يا ليل، آخر يوم في الشتاء وغيرهم"، كما قدم عددا من الإعلانات التي كانت فتحت له أبواب التمثيل وبالفعل كانت انطلاقته بدور صغير خلال مسلسل موضوع عائلي الجزء الثاني.



الرومي في الصفارة

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كشف الرومي عن كواليس اختياره للمشاركة في مسلسل "حضرة العمدة"، قائلا: "في وقت متأخر من أحد الليالي تفاجأت بمكالمة هاتفية من شركة فنون مصر وقالوا لي الصبح تكون في الشركة، بعدها اكتشفت ان الأستاذ ريمون مقار المنتج والمخرج عادل أديب، هما من رشحوني لهذا الدور بعد مشاهدتهما إعلان ليا وكنت بطل الإعلان"، موجها رسالة لمخرج العمل عادل أديب، قائلا: "مهما قولت يا أستاذي مش هديك حقك لأنك منحتني الفرصة دي بعد فضل ربنا".

وعن حصوله عن هذه الفرصة، قال الرومى إنها لم تأت بسهولة ولكن بعد محاولات سعي كثيرة وبحثت كثيرا عن فرصة، كنت أسافر من الإسكندرية إلى القاهرة شبه يوميا للحصول على هذه الفرصة حتى وفقنى الله لها ولم أكن أتوقع كل هذا من كرم ربنا، ودائما ما أردد "مفيش أجمل من تعويض ربنا".

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبي، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبد الله، أحمد بدير، دينا، وفاء عامر، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، كريم عبد الخالق، محمد الصاوي، نهلة سلامة، حسام داغر وصولا عمر، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.



الرومي مع المخرج عادل أديب



كواليس تصوير حضرة العمدة















