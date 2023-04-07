شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة الأخيرة.. والدة رؤوف تصالح شقيقتها بعد خلاف طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة احتفال سيف (حازم إيهاب) بخطوبته على سلمى (جلا هشام)، في حفل بسيط بحضور الأصدقاء والأهل، وخلال الحفل تصالحت والدة رؤوف (هناء الشوربجي) مع شقيقتها، بعد خلاف دام طويلا على الإرث وسط مفاجأة الجميع. وفى وقت سابق اعتذر رؤوف (طارق لطفي) من شيرين (عائشة بن أحمد) معربا عن حبه الشديد لها واشتياقه لها.





مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.