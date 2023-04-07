شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 15.. جابر يخرج من السجن ويبدأ رحلة البحث عن مهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت الأحداث سريعاً ووصلت بعد 5 سنوات خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل ضرب نار الذى يتم عرضه حصرياً على قناة ON، حيث كبر حسن ابن مهرة (ياسمين عبد العزيز)، فى حين سلك أحمد غزى شقيق مهرة طريق الإدمان وأصبح مدمن كوكايين، ونفس الأمر بالنسبة لشقيتها تنسيم مطر التى انحرفت وأصبحت تسهر كثيراً وتشرب الخمور.

خرج جابر (أحمد العوضى) من السجن بعد مرور 5 سنوات وهى المدة التى حكم عليه بها، وفور خروجه يجد سارة فى انتظاره ويكتشف أنها خاصة بأنور باشا (أحمد بدير)، ويذهب مباشرة على شبرا للبحث عن مهرة أو معرفة أى طريق لها، ويصل إلى المنزل وشقة مهرة ولكنه لم يجد أحداً هناك، لتخرج له زينة منصور التى تحاول اغرائه مرة أخرى بأن يكون معها ولكنه طلب منها معرفة مكان مهرة فقط إلا أنها لا تعرف وتخبره بأن سحر (مها نصار) هى الوحيدة التى تعرف مكان مهرة.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار يعرض يومياً فى شهر رمضان بشكل حصرى على قناة ON الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 8.45 صباحاً، وتعرض على قناة ON دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10.30 مساء.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، آيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ولكن يتورط جابر فى تجارة أدوية مخشوشة ويدخل السجن وتخلعه مهرة، وتوافق على الزواج من رجل الاعمال زيدان (ماجد المصرى) ليبخرج جابر من السجن ويبحث عن الانتقام.