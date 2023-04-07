شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة.. داليا مصطفى تقتل مى عمر وحبس ياسر جلال بدلا منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، زيارة "عاليا" داليا مصطفى لـ"عمرو" ياسر جلال، في محبسه، وتحدثت معه وأخبرته بأنها على ثقة بأنه لم يقتل بثينة.

ليدخل الشك داخل "عمرو" ويسألها هل ذهبت إلى "بثينة" مي عمر في المنزل، وروت له بأن "بثينة" أخبرتها بأنها متزوجة منك وكانت تحاول أن تقنعنى أن أصالحكما ببعض وبعدما انفعلت من طريقتها وحاولت مغادرة المكان والذهاب، ولكنها أمسكت بـ"عاليا" في محاولة الحديث معها، وحاولت "عاليا" أن تخلص نفسها وتدفعها بعيدا عنها لتسقط على الترابيزا لتنتهى حياتها بعد دخول أرجل الطاولة الحديد بداخلها.

وقام "عمرو" باحتضان زوجته "عاليا"، وانتهت الحلقة بترحيل "عمرو" ووضع الكلبشات بيده استعداداً لحبسه، ليضحى بنفسه مقابل أن يحمى زوجته وأم أولاده ويتحمل نتيجة خطأ زواجه من فتاة أخرى.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



علاقة مشروعة الحلقة 15 والاخيرة



علاقة مشروعة الحلقة 15 والاخيرة