شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 15.. أحمد بدير يعترف لـ أحمد العوضى بتجارته فى السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 15 من مسلسل ضرب نار الذى يتم عرضه حصرياً على قناة ON، بعودة مهرة (ياسمين عبد العزيز) وزوجها زيدان (ماجد المصرى) من السفر، ويتركها زيدان ويذهب إلى منزل زوجته الأولى يمنى (هدى الإتربى) ويعطيها هدية عقد ألماس، ورغم ذلك تخير يمنى زيدان بينها وبين مهرة ويطلب منها أن يطلقها ولكنها تتراجع سريعا بسبب تمسك زيدان بمهرة وعدم استعداده لتركها.

يساعد أحمد بدير جابر بواسطة معارفه من أجل تسهيل عملية دفن ابن عمه محسن (تامر نبيل) فى بلده بالصعيد، ويعترف له بأنه تاجر سلاح ويرغب فى عمل جابر معه بعد خروجه من السجن قريباً، أدهم (أحمد عبد الله محمود) يقابل يمنى ويعاتبها على معاملته له مؤخراً، وتطلب منه التخلص من مهرة حتى تعود له مرة أخرى.

مسلسل ضرب نار يعرض يومياً فى شهر رمضان بشكل حصرى على قناة ON الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 8.45 صباحاً، وتعرض على قناة ON دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10.30 مساء.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، آيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج، ولكن يتورط جابر فى تجارة أدوية مخشوشة ويدخل السجن وتخلعه مهرة، وتوافق على الزواج من رجل الاعمال زيدان (ماجد المصرى) ليبخرج جابر من السجن ويبحث عن الانتقام.



