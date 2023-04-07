شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 15.. رشاد يعثر على النصف الثانى من حٌجة السوق مع والد راوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت أحداث مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة والمنافس في دراما رمضان 2023، إذ يقابل "رشاد" "أمين" والد راوية، ويخبره الأخير بأنه علم عن طريق المحامي أنه يمتلك نصف الحجة التي تثبت ملكيته لأرض السوق.

ويجلس الاثنان سويا معا ويتفقان أن يتشارك الاثنان في السوق بما أن كل منهما يملك نصف الحجة، كما يخبر (رشاد) (أمين) بأن ابنته راوية دخلت السوق رفقة طه القماش.





قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.