محمد صبحي يهاجم صُناع المسلسلات لاستعانتهم بصناع محتوى تيك توك

هاجم الفنان محمد صبحي ظاهرة الاستعانة بصانعي محتوى تطبيق "تيك توك" في المسلسلات التلفزيونية معبرًا عن استيائه من تلك الظاهرة والاستعانة بفتيات التيك توك للمشاركة في الأعمال الفنية بسبب شهرتهن على الإنترنت.

ومن خلال حواره في برنامج "VIP" من تقديم الإعلامية أميرة بدر قال الفنان محمد صبحي بأنه في تلك الأيام يتم الاستعانة بأي فتاة تنجح في تطبيق التيك توك ويتم الاستعانة بها للمشاركة في 7 مسلسلات مصرية، كما أوضح بأنه لا يجب أن نكثر الكلام عن الأشياء الخاطئة والمحتوى الغير مفيد ونقدمهم للجمهور وعلينا أن نخلق البديل الفني الحقيقي مؤكدًا بأن أغلب الأعمال الكوميدية تافهة.

وأضاف الفنان محمد صبحي بأنه لديه مدرسة لفن التمثيل تحت عنوان "استديو الممثل" أسسها منذ أكثر من 50 عامًا وحينما يرى الجمهور المواهب التي تخرجت منها يسألون لماذا لا يعملون ويقدمون أعمالًا فنية؟، وذكر الفنان محمد صبحي خلال اللقاء موقفاً جمعه بالفنان هاني شاكر والذي ذهب لمشاهدة أحد عروض فرقة "استديو الممثل" وقت أزمته الشهيرة مع مؤدي المهرجانات وشاهد عرض مسرحي للفرقة وبكى لأنه يوجد بالعرض 12 موهبة لا يلتفت إليها أحد ويمتلكون صوت جميل، ولكن لا يهتم بهم أحد.

محمد صبحي يحتفل بمسرحيته الجديدة "عيلة إتعملها بلوك"

يُذكر أن الفنان محمد صبحي احتفل خلال الفترة الأخيرة بانطلاق أولى ليالي عروض مسرحيته الجديدة "عيلة اتعملها بلوك" على خشبة مسرح مدينة سنبل، وهو عرض مسرحي كوميدي غنائي استعراضي ويشارك في بطولته الفنانة وفاء صادق وفرقة "استديو الممثل" والتي تضم كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، أنجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف.

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