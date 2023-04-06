شيرين عبد الوهاب تستعد لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي 28 أبريل الجاري

ضمن إحتفالات عيد الفطر المبارك تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري للإحتفال مع جمهورها بعيد الفطر.

ومن المنتظر أن تقدم المطربة شيرين عبد الوهاب، خلال حفلها مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها وكانت حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشوار شيرين عبد الوهاب الفني.

خلافات شيرين وشركة روتانا

يُذكر أنه في شهر مارس الماضي كانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5مبلغ ملايين جنيه لصالح شركة روتانا، وكانت الأزمة بدأت حينما أقامت شركة روتانا دعوى ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، مطالبة بتعويض مادي قدره 10 ملايين جنيه بسبب إخلالها بالتعاقد الذي تم عام 2019، كما طالبت الشركة بسداد التعويض.

وكان تضمن التعاقد بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا التوقيع على عقدين الأول عن الأداء الصوتي، والذي تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه، ويتضمن تقديم 10 أغنيات يتم تصوير اثنتين منهما فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة.

وجاء العقد الثاني على تنفيذ الإنتاج بالألبومات، والذي وصلت قيمته إلى 26 مليون جنيه، وكانت تقاضت شيرين بالفعل 10 ملايين جنيه، تحت الحساب من عقد تنفيذ الإنتاج، إلا أنها لم تتسلم أي مبالغ عن الأداء الصوتي؛ إذ لم تقم بتسليم الأغاني.

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