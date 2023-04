النجمة العالمية أديل تنتهي بشكل سرّي من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن النجمة العالمية أديل قد أنهت بشكل سرّي تسجيل ألبومها الغنائي الجديد الذي سيتناول الحبّ والطاقة الإيجابية.

وعلى ذلك فإن جمهور النجمة على موعد مع إطلاق الألبوم الجديد خلال أيام وذلك فور الانتهاء من المحادثات التي تجري حالياً مع شركة الإنتاج.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجىء النجمة جمهورها بأعمالها لكنها المرة الأولى التي ستصدر فيها ألبوماً دون أن يكون قد مر مدة زمنية طويلة على آخر ألبوم لها.

وورد في تقرير المجلة أن أديل كتبت معظم الأغنيات وسجّلت الموسيقى سراً خلال 2022، وقد استوحت الألبوم من قصة الحبّ التي تعيشها مع خطيبها وكيل الرياضة الأميركي ريتش بول، ما غلّب على الألبوم الطابع الإيجابي والفرح، على عكس ألبومها السابق الذي تناولت فيه موضوع انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي ومعاناتها ومعاناة ابنها الوحيد من الأمر.

والتقت أديل بريتش في صيف 2021، أي بعد نهاية زواجها الذي استمرّ حوالي السبعة أعوام من سيمون كونيكي، والد ابنها أنجيلو.

خطوبة أديل وريتش بول والزواج في هذا الموعد

وبعد ما يقرب من عامين من الكشف عن علاقتهما العاطفية، نشر موقع Daily Mail خبر خطوبة أديل وريتش بول. ويُقال إن المغنية، 34 عاماً، والوكيل الرياضي، 41 عاماً، يخططان لحفل زفاف صيفي.

وقد تم الكشف عن الأخبار السارة من خلال موقع Deux Moi، الذي قال إن الادعاءات جاءت من مصدر موثوق للغاية. وجاء ذلك بعد أن ظهرت أديل وهي ترتدي خاتماً ضخماً من الألماس في أحدث عروضها في لاس فيغاس.

وبينما كانت مغنية Easy On Me ترتدي الخاتم الماسي منذ فبراير الماضي، عندما ظهرت لأول مرة في حفل توزيع جوائز BRIT في عام 2022، فإن هذا يشير إلى أن الثنائي قد تمت خطوبتهما منذ عام على الأقل، لكنهما لم يؤكدا رسمياً أبداً أنهما على وشك الزواج الرسمي.

وقد ظهرت أديل وريتش بول بشكل علني معاً في Superbowl، قبل ذلك، بدا الثنائي محبوبين أكثر من أي وقت مضى في حفل توزيع جوائز غرامي.

بداية علاقة أديل وريتش بول

لاحظ الجمهور علاقة أديل وريتش بول، لأول مرة عندما تم رصدهما يتمشيان سوياً في شهر مايو عام 2021.

ثم اشتدت الشائعات في يوليو عندما أظهرت أديل لأول مرة علاقتها الرومانسية الجديدة أمام الجمهور، عندما حضرت مباراة في الدوري الأميركي للمحترفين مع حبيبها.

ومع ذلك، كانت كل هذه الأمور مجرد تكهنات حتى أكدت أديل صحة العلاقة واعترفت بها من خلال منشور على إنستغرام، حيث قامت مغنية Hello بنشر ثلاث صور لها، انتهت بصورة سيلفي أبيض وأسود مع بول، تم التقاطها في حفل زفاف لاعب كرة السلة الشهير أنتوني ديفيس ومارلين بي.

وبينما تميل أديل إلى إبقاء حياتها الخاصة بعيداً عن دائرة الضوء، فقد كانت صريحة جداً بخصوص إعلان حبها لريتش.

في ديسمبر من العام الماضي، أشادت بخطيبها المشاع من خلال تخصيص أغنية له خلال أحد عروضها في فيغاس. غنت مغنية The Someone Like You، أغنية يوم الميلاد خلال عرضها. وأضافت: "وأنا أحبه أكثر من الحياة نفسها، فهل نتمنى له يوم ميلاد سعيد؟".

ألبوم 30 الغنائي



وكان آخر ألبوم لأديل قد حمل اسم 30 وقد صدر في 19 نوفمبر 2021، وهو الأول لها منذ 6 أعوام والرابع في مسيرتها الفنية، وقد ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي فور صدروه، فحصد إعجاب النقاد ورواد الإنترنت.

وقد اختارت هذا العنوان له في إشارة منها إلى عمرها عندما بدأت في تسجيل الألبوم قبل 3 سنوات، حيث كانت تعيش سلسلة من الاضطرابات بسبب طلاقها والتوقف المفاجئ لمسيرتها الفنية.

ويتكون الألبوم الذي بدأت أديل التحضير له منذ عدة أعوام من 12 أغنية، إضافة إلى أغنية Wild Wild West وCan't Be Together وغنائها Easy On Me مع Chris Stapleton.

وكشفت الفنانة البريطانية المقيمة في لوس أنجلوس، عن الصعوبات التي واجهتها عندما بلغت الثلاثينيات من عمرها، من خلال مقابلة مع مجلة Vogue، تضمنت عدداً من الاعترافات.

قالت "أديل" في النسخة البريطانية من المجلة: "في سن الثلاثين، انهارت حياتي دون سابق إنذار". وأضافت: "أشعر أن هذا الألبوم أشبه بتدمير الذات، ثم التأمل، ثم الخلاص".

