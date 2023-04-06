شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 15.. ريهام حجاج تكشف زيف فيديوهات سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصاعدت أحداث مسلسل "جميلة" الحلقة 15 بطولة ريهام حجاج، إذ تتصل ممرضة الدكتور هشام بزوجته لكي تخبرها عن زيارة جميلة وزوجها زياد في العيادة وتعدها زوجة هشام بمكافأة قيمة.

ويخبر هشام نرمين بما حدث وتثور كعادتها، تتصل شيري بهشام وتعاتبه "بدافع الشك" على عدم إخبارها ويرتبك هشام، وتحاول نرمين مع هشام لمنع حمل جميلة من زياد، ويؤكد لها أن أطباء النساء في كل مكان ويمكن أن تلجأ جميلة لطبيب غيره، يفصح هشام لنرمين عن مدى حقده على زياد بداية من سنوات الدراسة في الجامعة حتى الآن.

وضمن أحداث الحلقة 15 من مسلسل جميلة، ترفض ماجي حضور فرح أكرم رغم محاولات أمير معها اعتراضاً شخصية مي غير المسئولة، تكتشف جميلة غباء شريف بعد طرح الفيديوهات المفبركة وتتصل بوالدتها وتخبرها أن الفيديوهات تم تصويرها في مكتب والدها، تؤكد لها شهيرة عدم علمها بالفيديوهات، تخبر جميلة والدتها بزيارة الرجل الغريب "رجب"، وترتبك شهيرة و تحاول معرفة ما حدث بالتفصيل، يؤكد رجب باكياً لزوجته زينب انه سيخبر جميلة ابنته بالحقيقة.

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها. وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.