شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الصفارة يعلنون تقديم جزء ثان بعنوان "الصفارة 2 اللى حصل فى جمصة" والان مع تفاصيل الخبر
وانتهت أحداث المسلسل بلقاء شفيق (أحمد أمين) مع الشيخ لبلوب (محمد رضوان) حيث جاء الأخير لمباركته على مشروعه الجديد الذى أقامه فى الهرم والخاص بلعب الأطفال السياحية والانتيكات، ويشكره على اعادة الصفارة له مرة أخرى، ويعطيه هدية جديدة بدلاً من الصفارة ألا وهى صاجات أثرية تعود تاريخها إلى الاسرة الـ 18 ويبدوا أنها ستكون مسحورة هى الأخرى.
مواعيد عرض مسلسل الصفارة
مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.
مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجو..هر.
قصة مسلسل الصفارة
تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.