شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الصفارة يعلنون تقديم جزء ثان بعنوان "الصفارة 2 اللى حصل فى جمصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صناع مسلسل الصفارة للنجم أمين والذى انتهت أحداثه بعرض الحلقة الـ 15 والأخيرة مساء اليوم الخميس على قناة dmc، عن تقديم جزء ثانٍ من العمل بعنوان "اللى حصل فى جمصة"، حيث جاء ذلك فى نهاية تتر الحلقة الأخيرة بكتابة "استنونا الصفارة 2 اللى حصل فى جمصة"، خاصة بعدما جاء نهاية الأحداث مفتوحة حول تقديم جزء ثانٍ.

وانتهت أحداث المسلسل بلقاء شفيق (أحمد أمين) مع الشيخ لبلوب (محمد رضوان) حيث جاء الأخير لمباركته على مشروعه الجديد الذى أقامه فى الهرم والخاص بلعب الأطفال السياحية والانتيكات، ويشكره على اعادة الصفارة له مرة أخرى، ويعطيه هدية جديدة بدلاً من الصفارة ألا وهى صاجات أثرية تعود تاريخها إلى الاسرة الـ 18 ويبدوا أنها ستكون مسحورة هى الأخرى.

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجو..هر.

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.