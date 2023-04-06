شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان مالمو يعلن أسماء المشروعات المتنافسة على منح أيام مالمو لصناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن قائمة المشروعات المختارة للمشاركة والتنافس على أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن قائمة المشروعات المختارة للمشاركة والتنافس على المنح الخاصة بالنسخة التاسعة من أيام مالمو لصناعة السينما، برنامج المهرجان المخصص لدعم صناعة السينما العربية وتشجيع الإنتاج المشترك بين العالم العربي ودول الشمال، والذي يقام على هامش الدورة الثالثة عشر من المهرجان في الفترة بين 28 أبريل و4 مايو.

تقدم للمشاركة في برنامج المنح 39 مشروعًا تمثل 19 دولة، ليختار المهرجان 13 مشروعًا تمثل 14 دولة لتتنافس في ثلاث فئات: تطوير الأفلام القصيرة، تطوير الأفلام الروائية الطويلة، وتطوير الأفلام الوثائقية. تتنافس الأفلام على ست جوائز مالية قيمة.

وقد تحدث مؤسس ورئيس مهرجان مالمو محمد قبلاوي عن الاختيارات قائلًا: "منذ تأسيس أيام مالمو لصناعة السينما، ساهم البرنامج في خروج العديد من الأفلام للنور، وساعد في جعل الإنتاج السويدي العربي المشترك أمرًا معتادًا بعدما كان طموحًا بعيدًا. في هذا العام تواصل الأيام دعمها لأفضل المشروعات بهدف تقديم أعمال قيمة للمجتمع السينمائي

القائمة الكاملة للمشروعات المختارة والجوائز الممنوحة في نسخة 2023:

فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة

من فلسطين، تونس، إيطاليا، السويد: عزيزي تاركوفسكي؛ المنتج العربي: أسماء شيبوب، المنتج السويدي: مارتا ريجيرا، إخراج: فراس خوري.

من السعودية، هولندا، السويد: أصغر؛ المنتج العربي: حسام علوان، المنتج السويدي: باسل مولوي، إخراج: هناء صالح الفاسي.

من لبنان، كندا، السويد: حرب الحمام؛ المنتج العربي: بيير صراف، المنتج السويدي: أوليفيه جيربيون، إخراج: دانية بدير.

من المغرب، السويد: عشاق سعداء؛ المنتج العربي: لمياء الشرايبي، المنتج السويدي: ليندا مطاوع، إخراج: هشام العسري.

من مصر، السعودية، قطر، لبنان، فرنسا، السويد: هاملت من عزبة الصفيح؛ المنتج العربي: أحمد عامر، المنتج السويدي: إريك أندرسون، إخراج: أحمد فوزي صالح.

فئة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة:

من فلسطين، السويد، الدنمارك: الأمير؛ المنتج: كاسندرا سميث، إخراج: مهند صلاحات.

من تونس، السويد: تونس - برلين؛ المنتج العربي: إسمهان الأحمر، المنتج السويدي: توماس برينان، إخراج: نضال قيقة.

من تونس، السويد: صولو؛ المنتج العربي: أمين بوخريص، المنتج السويدي: باسل مولوي، إخراج: أمين بوخريص.

فئة تطوير الأفلام القصيرة:

من فلسطين، مصر، السويد مش ماتش؛ المنتج: فادي عطالله، إخراج: فاطمة رشا شحادة.

من فنلندا: حذاء أحمر؛ المنتج: هانو فيتيكاينن، إخراج: محمد العبودي.

من السويد: قهوة باردة؛ المنتج: يحيى بريشة، إخراج: عبير المحسن.

من السويد: طيّارة ورق؛ المنتج: مهند صلاحات، إخراج: عريب زعيتر.

من السويد: أحلام البقلاوة؛ المنتج: فيلسون علي، إخراج: ياسر راضي.

قائمة جوائز أيام مالمو لصناعة السينما 2023:

جائزة معهد الفيلم السويدي لفيلم روائي طويل في مرحلة التطوير بقيمة 150 ألف كرون سويدي

جائزة معهد الفيلم السويدي لفيلم وثائقي طويل في مرحلة التطوير بقيمة 75 ألف كرون سويدي

جائزة فيلم إي سكونة لفيلم قصير في مرحلة التطوير بقيمة 30 ألف كرون سويدي

جائزتي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لفيلمين روائيين في مرحلة التطوير قيمة كل جائزة ١٥ألف دولار أمريكي لكل مشروع

جائزة راديو وتلفزيون العرب ART لفيلم روائي في مرحلة التطوير بقيمة 9 آلاف دولار أمريكي

أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما

تمثل أيام مالمو لصناعة السينما منصة فريدة من نوعها في الشمال الأوروبي والعالم العربي، تهدف إلى تحفيز التعاون والإنتاج المشترك وفرص التوزيع. تجمع الأيام بين المنتجين وصناديق الدعم والموزعين السينمائيين في الندوات وورش العمل والحوارات النقاشية. كما تقدم العديد من مبادرات التمويل للإنتاج المشترك العربي الأوروبي، حيث ساهمت في تشجيع الإنتاج المشترك بين بلدان الشمال الأوروبي والعالم العربي ودعم مجموعة واسعة من مشروعات الأفلام.

تعقد الدورة الثالثة عشر من مهرجان مالمو للسينما العربية ما بين ٢٨ ابريل و٤ مايو ٢٠٢٣.

وتعقد الدورة التاسعة من أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما ما بين ٢٩ ابريل و ١ مايو ٢٠٢٣.