شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصري لـ"إكسترا نيوز": شخصية "زيدان" في "ضرب نار" غامضة وتحير المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الفنان ماجد المصري، إن شخصية زيدان، التي يقدمها في مسلسل "ضرب نار" ضمن السباق الرمضاني ٢٠٢٣، محيرة وصعبة وتفعل أشياء عجيبة.

وأضاف المصري، خلال لقائه عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ورق المسلسل كانت من أهم العناصر التي اعتمد عليها في الإمساك بتفاصيل شخصية "زيدان"، بجانب دراسة الورق مع المؤلف والمناقشات حول رسم الشخصية.

وأوضح أنه اعتمد على البساطة والهدوء في تأدية دوره في مسلسل ضرب نار، مع الاعتماد على الغموض في بعض المشاهد الأخرى التي تجعل المشاهد يشعر بحيرة حول تكوين صورة حقيقية حول شخصية زيدان.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين.