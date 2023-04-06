شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبيرة لـ أحمد داش بعد وفاة أمه فى مسلسل جعفر العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة كبيرة عاشها أحمد داش في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل جعفر العمدة، والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It وقناة dmc، فبعد أن تشاجر سيف (أحمد داش) مع والدته، عاد ليعتذر له ويصالحها، ولكنه تفاجأ بأزمة قلبية تواجهها، فذهب بها إلى المستشفى وزاره هناك جعفر العمدة (محمد رمضان)، ولكنها لم تصمد كثيرًا وماتت في المستشفى.

ولم تتمكن والدة سيف من أن تخبره بأن جعفر العمدة هو أبوه، ولكنها حاولت وأشارت لجعفر بأن يأتي، وأشارت لسيف ولجعفر بأصبعها ولكنهما لم يفهما أنها تقصد أن سيف ابن جعفر، وبعد دفنها ذهب سيف إلى منزل جعفر العمدة الذي قرر أن يواسيه ويسانده في هذه الصدمة.

وبجانب أحمد داش، يُشارك في بطولة المسلسل النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.















