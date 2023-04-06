شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 15.. عمرو يوسف يفاتح ميرنا نور الدين فى أمر زواجه منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل الكتيبة 101 مصارحة عمرو يوسف "الضابط نور" لـ ميرنا نور الدين الطبيبة التى تعيش فى العريش بأمر حبه له، مؤكداً أنه دوماً ما كان يهرب من هذا الأمر بسبب عمله وصعوباته والمخاطر على حياته، وردت ميرنا نور الدين بأنها موافقة على الزواج منه.

وكانت الحلقة بدأت بتشييع جنازة الشهيد بركات السيد الزينى فى محافظة الشرقية، وجسدت والدته الفنانة لبنى ونس، حيث سألت زميله وائل ابني حينما مات هل كان سلاحه فى يده، ليجاوبها بأنه مات مقاتلاً وبطلاً يدافع عن زملائه.

تعرض الحلقة 15 من مسلسل الكتيبة 101 المكون من 20 حلقة، اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في تصدى الكتيبة 101 للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.