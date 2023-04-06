شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة الأخيرة.. أحمد أمين يعيد الصفارة للشيخ لبلبوب ويؤكد أنها لعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصفر شفيق (أحمد أمين) ويعود إلى حفل تقديم مشروعه برنامجه سواح، فى الحلقة الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل الصفارة والذى يتم عرضه على قناة dmc، ويقف مع وجيه (طه دسوقى) الذى يؤكد له على حبه الشديد له ومهما يحدث فى حفل تقديم المشروع اليوم سيظل شفيق قدوة له، وتتصل وداد (أنعام سالوسة) أيضاً بابنها شفيق وتدعيله بالنجاح والتوفيق.

توضح وداد لابنها شفيق بعض الأمور التى كانت يفهما بشكل خاطئ، مؤكدة له أنها لا تريد الفلوس ولا المنصب ولكن الأهم أن يكون مبسوطا، وتؤكد حبها الشديد له وأن تعنيفها له ودعائها عليه دائماً يكون من وراء قلبها، كما تشدد على أنه كان مستعجل على الثراء والشهرة، خاصة بعدما توفى والده وحمل المسئولية، وأنها تتمنى زواجه من الفتاة التى يحبها وهى شيرين (آية سماحة).

يخرج شفيق ومن الحمام وكالعادة يجد علاء قد قدم مشروع سواح بدلاً منه وحصل على الترقية كذلك بإدارة الفرع الجديد للشركة، وتنتهى الثلاثة دقائق الخاصة بالصفارة ليجد شفيق نفسه فى الأقصر من حيث بدأ رحلته من الصفارة المسحورة، ويقابل الشيخ لبلوب ويعطى له الصفارة ويخبره بأنها ملعونة ولم تفده فى أى شىء بحياته.

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.