شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 16.. حامد يخطف جنديا فرنسيا ويجنده لمعرفة معلومات مهمة عن الجيش الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ15 من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف المعروض على قناة أون، الكثير من الأحداث الساخنة في الزمنين البعيد، وهو زمن الحملة الفرنسية، والقريب وهو زمن ثورة 25 يناير وما بعدها، فقد استطاع حامد وشباب القرية أن يخطفوا أحد العساكر الفرنسيين، وأسروه حتى يحصلوا منه على معلومات، وقرر حامد الاستفادة من هذا الجندي لمعرفة أدق التفاصيل التي تخص الجيش الفرنسي، وأماكن تخزين أسلحتهم، وإرسال الجنود وغيرها من المعلومات المهمة التي تفيده وأصدقاءه في مهاجمة جنود نابليون والتصدي لهم.

وكانت الحلقة شهدت جنازة مهيبة للشيخ سليم بحضور كل أهل البلد حزنا على قتل (خالد الصاوي)، ويعلن حامد أنه سوف ينتقم ويقتل القائد بيلو ويأتى برأسه، وفى نفس الوقت ترفض حنان مطاوع أخذ عزاء والدها إلا بعد الانتقام له وأخذ ثأره.

وكانت قد شهدت الحلقة أيضا ظهور الإعلامي الراحل وائل الإبراشي حيث كان د. مسعود (عمرو عبد الجليل) يشاهد برنامجه وحلقة خاصة عن فكرة هدم الأضرحة التي كانت الجماعات المتأسلمة وقت الثورة تريد تنفيذها.

وشهدت الحلقة أيضا الكثير من الأحداث، فقد ذهبت صافية لحامد وهو مربوط على الشجرة ولكنها تخشى من ذهاب حامد إلى الفرنسيين لإنقاذ شيخ البلد فيتم إعدامه، ولكن يتم فكه من قبل ناجى وبقية الرجال.

حامد يتوجه إلى القلعة التي بها الحملة الفرنسية متوجها لتسليم نفسه من أجل إنقاذ شيخ البلد سليم (خالد الصاوي)، الذي يقف شامخا لا يخشى الإعدام، ويوبخ القائد الفرنسي بيلو ويصفه بالجبان، الأمر الذي يدفع بيلو لقتل الشيخ سليم بمسدسه الشخصي.

وكانت الحلقة شهدت أيضا اصطحاب حامد للدرويش عبد الله إلى مقام سيدنا الحسين وإلى منزله ليحكى له، وأبو العزم (أحمد وفيق) يساعد الإخوان المسلمين في الانتخابات مقابل المال، وهذا ما يبلغه به زوج شقيقة حامد.

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض على قناة الحياة فى العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on فى الحادية عشرة ونصف مساء.