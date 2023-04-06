شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 15.. تشييع جثمان الشهيد بركات الزينى ولبنى ونس تجسد دور والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ15 من مسلسل الكتيبة 101 بتشييع جنازة الشهيد بركات السيد الزينى فى محافظة الشرقية، وجسدت والدته الفنانة لبنى ونس، حيث سألت زميله وائل ابني حينما مات هل كان سلاحه فى يده، ليجاوبها بأنه مات مقاتلاً وبطلاً يدافع عن زملائه.

تعرض الحلقة 15 من مسلسل الكتيبة 101 المكون من 20 حلقة، اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3.15 صباحاً والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.