شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 15.. مشهد فلاش باك يوضح علاقة سابقة لشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الحلقة 15 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تطلب جميلة إجازة من العمل استعدادا للحمل و يوافق رئيسها في العمل.

وفي مشهد "فلاش باك" صوت شهيرة يبدو أصغر سناً وبه لهجة مختلفة تخبر رجب ماذا تفعل عندما يتركها حاملا ويسافر للعراق، ويؤكد لها رجب أنه عندما يستقر سيرسل لها وللأولاد وتسأله عن أكرم ويؤكد لها أنه مثل ابنه.

وفي مشهد تالٍ تتصل جميلة بأمير ويرد على اتصالها أكرم ويؤكد لها أنه سيتزوج مي وتتحداه في إتمام الزواج، يراقب رجب البيت من بعيد ويتأكد فور مشاهدته لأكرم ان جميلة ابنته.

كما تزور شهيرة طارق في مكتبه وهي مبتسمه وراضية وتخبره بانها اشتاقت له وانها بعد تفكير عميق قررت ان تتزوج طارق وتطلب منه تحديد مهر لها، و تطلب منه قتل شخص ما يهدد ما فعلته طوال حياتها وتعطيه مسدسا.

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها. وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.