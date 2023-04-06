شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة الاخيرة.. داليا مصطفى تعلم بزواج ياسر جلال من مي عمر والشرطة تحقق معهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، حيث استدعت الشرطة "عاليا" داليا مصطفى زوجة "عمرو" ياسر جلال، للتحقيق معها بخصوص جريمة قتل "بثينة" مي عمر.

وأصيبت "عاليا" بصدمة بعد علمها أثناء التحقيق بزواج "عمرو" من "بثينة" في السر، وأخبرت الضابط "أسامة" نضال الشافعى، بأنها كانت صديقة مقربة لها، وأنها في ليلة أمس اتصلت بها وارادت الحديث معها بشىء يخص "عمرو" ولكن "عاليا" لم تذهب لها بعد رفض "عمرو" ذلك.

واستدعى الضابط "أسامة" نضال الشافعى "عمرو" للتحقيق معه، وكشف له أن زواجه منها في السر كان بسبب زوجته الأولى وحفاظاً على مشاعر صديقه "أمجد" مراد مكرم لأنه كان يحبها كثيراً، واتهمه الضابط بأنه هو من قتلها بعد مشاجرته معها، مؤكداً له بأن أٍفل أظافر القتيلة جلد كأنه قامت بخربشة شخصاً ما، ولكن "عمرو" أنكر ذلك،

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



علاقة مشروعة الحلقة الاخيرة



علاقة مشروعة الحلقة الاخيرة