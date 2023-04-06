شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 15.. ندى موسى تواجه أمها فريدة سيف النصر والثانية تنهار باكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث وجدت سكينة "فريدة سيف نصر" بنتها "ندى موسى" جالسة تستمع للأغاني، بعد خطف نادرة "نيللي كريم" فاتهمتها أنها لا تشعر بهم، وفجأة انفجرت أنس في وجه أمها وبدأت تلومها قائلة: "ليه دايما محملاني العذاب والقهر اللي عشتيه، ذنبي إيه كان نفسك تطلعي دكتورة ومعرفتش، ذنبي إيه إن ظروفي أحسن من ظروفك وإن أبويا أغني من أبوكي"، انهارت سكينة بعد سمعها لتلك الكلمات، فبدأت أنس تعتذر لها باكية واحتضنتها.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.