شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب لـ"أنا والقناع": كل ما تمنيته وأنا صغير حققته وأحلامى كان قاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج العالمى محمد دياب، إنه قسى على نفسه كثيرا لتحقيق كل أحلامه، متابعا:" كل ما تمنيته وأنا صغير حققته وأحلامى كانت قاسية وحققتها، ولا أقارن نفسى بالمخرجين العرب".

وأضاف محمد دياب، خلال برنامج أنا والقناع، المذاع على قناة الحياة أنه يحب ارتداء قناع والده، لافتا إلى أنّ الجزء الطيب به ورثه من والده.

وتابع محمد دياب :"والدى راجل طيب، ولو أحد عرفه بعد 30 ثانية هيحبيه، وأثر في بشكل جميلـ كنا أنه شاعر وطبيب"، مستطردا:"أحلى حاجة عملناها أنا واخواتي وفخورين بها، أن والدى بعدما تخطى عمره 82 عاما، جمعنا له أشعاره كلها وعملنا له أول ديوان وطبعناه".

وقال محمد دياب :"زوجتى سارة جوهر لها 50% وأكثر من نجاحى، وهي اختيار جاء في وقته"، متابعا :"من أول يوم قابلت زوجتى سارة فيه قلتلها إن حياتي هي الإخراج، وسألتها عندك مانع لو في يوم ملقتش منتج لأفلامي أبيع بيتي وأعمل فيلم، قالت آه، وأنا محظوظ فنيا وإنسانيا لأن آرائنا شبه بعض، وحياتنا شبه بعض".