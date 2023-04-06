شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 15.. محمد لطفى يقتحم الشهر العقارى ويخطف نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم العديد من الأحداث، حيث ذهبت نادرة "نيللي كريم" للشهر العقاري بصحبة عبد الجبار "جمال سليمان" وأولاده، حتى تتنازل عن الأرض، وقبل أن توقع على العقد اقتحم شداد "محمد لطفي" الشهر العقاري، وخطف نادرة وأخذها للجبل.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.