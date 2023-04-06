شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب: دائما ما أقارن نفسى بأهم المخرجين في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج العالمى محمد دياب، إنه يحب أن أكون مبتسم دايما، متابعا:"دائما ما أقارن نفسى بأهم المخرجين في العالم، وأنا عملى جدا فى تفسير أى نجاح لأننى أسعى للتعلم من التجارب".

وأضاف محمد دياب، خلال برنامج أنا والقناع، المذاع على قناة الحياة أنه كان يجهز حياته للانتقال للولايات المتحدة الأمريكية والبدء من الصفر، مسكدرا: "بنعم بكرم من الله سبحانه وتعالى أكثر مما أستحق وأكثر مما أبذل من مجهود".

وتابع المخرج محمد دياب :"حتى الآن يتمنى السلام على توم هانكس، ولكنى عندما قرأت سكريبت فيلم أرسله لى، وكان يريد أن أخرجه له، ولم أفهم منه شيئًا، فالفيلم كله حربي وهذا ليس مكاني، وحسيت إني مش أفضل مخرج للفيلم".

وعن سبب قلة أعماله، قال:"هناك مخرجين عالميين يخرجون فيلما واحدا كل عام، وأنا يمكن عشان بكتب فهذا ما يؤخرنى، وفي شخصيتي الدقة الشديدة، وهذا ما أراه أنه الطريقة المثالية".