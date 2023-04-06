شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 15 والأخيرة.. الشرطة تنقذ ياسر جلال وابنه من القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة و DMC ومنصة Watch it، مغادرة "أمجد" مراد مكرم، و"دينا" بسنت شوقي القسم بعدما تم التحقيق معهما بخصوص جريمة قتل "بثينة" مي عمر.

وأنقذت الشرطة "عمرو" ياسر جلال وابنه من محاولة قتلهم من تجار المخدرات، حيث تتبع هاتف "عمرو" بحثا عنه لكى يتم التحقيق معه بخصوص جريمة قتل "بثينة"، لتكون الصدفة هي إنقاذه من قتله من قبل تجار المخدرات.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



علاقة مشروعة الحلقة الاخيرة