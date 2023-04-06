شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 15.. أحمد أمين يفتتح مشروع لعب أطفال سياحى ويكشف ماذا تعلم من الصفارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل أحداث الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل الصفارة والذى يتم عرضه على قناة dmc، بعد مرور سنتين على إعادة شفيق (أحمد أمين) الصفارة إلى الشيخ لبلبوب (محمد رضوان)، ليظهر شفيق بعدما فتح مشروعا سياحيا خاصا بلعب أطفال فرعونية ويقيم افتتاحا له وتحضر شيرين (آية سماحة) وعلاء (حاتم صلاح) بعدما شاهدا إعلان الإيفنت على فيس بوك، ويكتشف شفيق أن شيرين وعلاء غير مرتبطين.

شيرين تخبر شفيق بأنها حصلت على فرصة عمل فى دبى وتستعد للسفر، وفى نفس الوقت يعرض شفيق عليها الارتباط بعدما علم أنها غير مرتبطة بعلاء، ويؤكد شفيق لها أنه كان يفكر فيها طوال لوقت، ولكنها ترد عليه بحاجتها إلى فرصة للتفكير لأن مشاعرها غير متزنة بسبب خروجها من تجربة، ويحضر وجيه (طه دسوقى) بصحبة زوجته كارما (ماريا أسامة).

يخرج شفيق بصحبة شيرين مع الأطفال فى جولة سياحية فى الهرم، ويسترجع لحظات حياته التى تعلم منها ومن الصفارة أن الحل ليس فى الندم وعدم الاستسلام وأن يحب كل شىء لديه ويأخذ باله من كل التفاصيل، وأن يبعد عن النظر على حياة أشخاص آخرين ويركز على حياته الجميلة بتفاصيلها، وتعلم كذلك أن الماضى مش بنغيره وأن أعظم سفر للزمن هو الحاضر الموجود بين ايديك، وأنه لا يريد حياة ليس مكتوب له أن يعيشها، ويحضر الشيخ لبلوب (محمد رضوان) ويعطيه هدية جديدة بدلاً من الصفارة وهى عبارة عن صاجات من الأسرة الـ 18.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجو..هر.

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.