شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 15.. خلاف بين الشافعى وأحد طلابه حول مسألة التوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة 15 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، وداع أبو عثمان ابن الإمام الشافعى، أباه وأمه قبل مغادرته الفسطاط فى طريقه للعودة إلى الحجاز، فتبكي الأم والبنات، وتدمع عينا الإمام وتنطلق قافلة الابن إلى الحجاز.

ينتقل المشهد إلى المسجد، إذ حان موعد درس الإمام الشافعى مع طلابه، ويسأله طالب: "إن الله تعالى واحد فى ذاته لا قسمة له ولا صفة، ولا قديم غير ذاته، فمحاولة وجود قديمين هذا هو التوحيد، فما قولك بذلك يا إمام؟"، وهنا ينفعل الشافعى على السائل، ويخبره بأنه لا يعي ما يقول وليس لديه من علم يؤهله للحديث عن هذا الأمر، قائلا: "أنت تنفى عن الله ما أثبته لنفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكيف لا صفة له؟!" يغضب الشاب السائل ويعتزل درس الشافعى لأنه لم يجبه بالحجة.

يفارق النوم عين الإمام الشافعى ويذهب إلى بيت طالبه، فلا يصدق أن الإمام على باب بيته، ويخبره الشافعى: "لم أستطع النوم وفى قلبك شيء منى، يا يونس تجمعنا مئات المسائل، فهل تفرقنا مسألة، لا تحاول الانتصار فى كل الاختلافات فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف".

يدور حوار بين الطالب والإمام حول مسألة التوحيد، فيسأله الطالب: "كيف نجمع النقيضين؟" فيجيب الإمام: "هناك صفات إلهية جاءت فى القرآن الكريم وأيضا فى السنة النبوية كالأسماء الحسنى التي وردت فى الآيات ومنها مثلا إن الله غفور رحيم سميع عليم بصير خبير".

ويكمل الإمام محاورة طالبه بالحجة: "هذه الصفات لا يختلف مسلم فى معناها. ويرد عليه طالبه يونس: "إذا كان الله موصوفا بأنه عليم، فهل هو عليم لأن له علمًا؟" ويجيب الإمام: "العلم صفة ومفهوم الصفة غير مفهوم الذات"، ويرد الطالب: "واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، فما تدبرنا حول العين هنا؟".

يجيب الإمام: "فذلكم يعنى عنايته عز وجل وعلمه، هنالك المعنى الظاهرى للآيات التي نفهمها، قال عز وجل: "هو الذي أنـزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات" والمتشابهات هي التي يشتبه عليك وجه الحق فيها، ويشتبه هنا من الاشتباه وعدم الوضوح وليس من التشابه كمثل القادم من بعيد، لا تعرف من هو حتى تراه.

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.