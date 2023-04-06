شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مذكرات زوج الحلقة الأخيرة.. عودة طارق لطفى إلى عائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 15 والأخيرة عودة رؤوف (طارق لطفي) إلى شيرين (عائشة بن أحمد) مجددا بعد طلاقهما الفترة الماضية، إذ ذهب رؤوف بعد تعرضه لحادث إلى خطوبة شقيقه، وهنا قابل شيرين، وأخبرها أنه يحبها وأنه اشتاق لها وللأولاد وأن الفترة الماضية أثبتت له ما يريد، واعتذر منها، مطالبا إياها أن تسامحه، ولكن شيرين أخبرته أنها أخطأت هي الأخرى في تعاملها معه.

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.







