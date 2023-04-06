المداح أسطورة العشق الحلقة 16 .. حمادة هلال يتعرض للخيانة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» العديد من المفاجآت كان أبرزها اجتماع «تاج - يسرا اللوزي» و«عماد - تامر شلتوت» لتدبير مؤامرة ضد «صابر - حمادة هلال».

كما شهدت الأحداث حوار «رحاب - هبة مجدي» مع «أحلام - رانيا فريد شوقي» بعدما طلبت منها المساعدة بعد مرض نجلها وعرضت عليها الأخيرة أن ترسل لها زوجها السابق «زين-محمد عز» ليساعدها وبالفعل يصل زين ويصطحب رحاب ونجلها إلى الطبيب بعد إلحاح شديد منه ويتكفل بهم ليزيد الفجوة بينها وبين زوجها «صابر».

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في الوقت ذاته، تذهب «تاج» إلى منزل «صابر» لتسأل عليه وتخبرها والدته إنه غير موجود وتطلب منها أن تبتعد عنه بناءًا على طلب «صابر» لأنه أصبح غير واثق بها، وتذهب والدة «صابر» الحاجة صفاء «حنان سليمان» لزيارة شقيقة صابر «هبة - هلا السعيد» في مستشفى الأمراض العقلية بعدما سيطر الجنون عليها عقب قتل والدتها.

ويجند «حسن - خالد سرحان» عبدالرزاق والدجال للتنقيب على الآثار في أحد المنزل المهجورة بعيدًا عن شراكته مع «هايم – محمد رياض» ويخبره الدجال أن مفتاح المقبرة هو تقديم دم بني آدم كقربان حتى يستطيعوا فتحها بأمان.

واستكمالًا للأحداث، يساعد صابر «أمينة - سلمى أبو ضيف» للهروب من بطش أخيها ويخبئها في منزله بالفيوم ويجلب لها خطيبها «جمال – محمد مهران» ويخبرها أنه ساعدها فقط حتى تكون بأمان لا أكثر ولكنه لن يستطيع أن يخبئ نبأ وجودها

في منزله عن «خالها الحاج سليم - أحمد ماهر».

وانتهت الحلقة عند اكتشاف شقيقها «حمزة – أحمد كشك» هروبها وإلقاء اللوم خالها وتوعده لها بالقتل بعد ما حدث ويعترف له الحاج سليم أنه على دراية بمكانها ويسافروا لها الفيوم في الحال وهدده أنه إذا اقترب منه سيقتله، ويحاول «جمال» الاستفسار عن سبب معارضة الشيخ صابر على زواجه من أمينة فيخبره أن أمينة عليها جن عاشق سيؤذيه ويؤذيها إذا اقترب منها، فهل سيقتل حمزة شقيقته أم سينقذها الشيخ صابر في اللحظة الأخيرة؟

مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.